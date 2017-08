Oi, me olime lollid! See oli üks esimesi kordi, kui me perega mäge­des matkasime. ­Püreneedes. Nii umbes 1900 meetri ­kõrgusel arutasime, et väga ilus mets, aga miks küll on siin nii palju kuivanud ­kuuski.

Ronisime edasi. Puud lõppesid, siis põõsad, siis rohuga kaetud alpiaas ning jäi üksnes kiviklibu.

Ja siis ühekorraga mõistsime selgelt, miks paar vastu tulnut soovitasid meil ots ringi pöörata ja mitte edasi tõusta.