Oi, kuidas eestlastele meeldib poliitikuid kiruda. Ei väsita meelt, teravdab keelt.

Hiljaaegu kuulsime-lugesime, et neli Riigikogu saadikut kulutasid mullu ära kogu oma kuluhüvitise.

Delfi koostas vastava edetabeli. Selle tipus asus kvartett koosseisus Helmut Hallemaa, Olga Ivanova, Kalle Palling ja Arno Sild sajaprotsendilise tulemusega („raiskajad!“, „näljased!“, „hoolimatud!“) ning alumises otsas Krista Aru, kes tarvitas ära vaid 14 protsenti talle eraldatud rahast.

Kommentaarid pingerea juures näitasid kenasti, et lugejate meelest on hinnatud saadik see, kes kulutab vähe.

Samal ajal avaldab rahandusministeerium regulaarselt tabeleid, kui palju on Eesti kasutanud Euroopa Liidu abiraha (vaata struktuuritoetuste kasutamise ülevaadet).