SULEV VEDLER: e-Eesti skandaal - välismaa sai kohutava mainehoobi

Eesti kui e-riigi maine on löögi all, hoiatab Eesti Ekspressi juhtkirjas peatoimetaja Erik Moora.

„E-Eesti on saanud kõva löögi. Maine osas kindlasti,“ teatab Facebookis Lauri Varik ERRist.

Pealkiri tänases Financial Timesis räägib eestlaste piinlikkuse tõttu punastest nägudest.

See kõik on tingitud Eesti ID-kaardi „teoreetilisest turvariskist“, mille avastamisest teavitasid eile rahvast peaminister Jüri Ratas, ettevõtlusminister Urve Palo, politseijuht Elmar Vaher ja Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektor Taimar Peterkop.

Nad rääkisid, et häda on ID-kaardi vigastes kiipides. Selliseid ID-kaarte on Eestis välja antud 750 000.

Peterkop lisas, et sarnaseid ohtlikke kiipe on globaalselt kasutusel enam kui miljard.

Lahutame sealt Eesti kiipide arvu ja selgub, et välismaal on üle 999 miljoni samasuguse ohuga kiibi.

Vaene välismaa! Kui juba Eesti maine on ohus, siis mida teeb välisriikide oma?