Sul on probleem moslemitega? See mees aitab!

Ekspressi toimetusest astus läbi pakistanlane Rehan Allahwala, paludes meil avaldada üleskutse: kui kellelgi on mingi mure seoses moslemite või islamiga, võtku temaga Facebooki teel ühendust ja ta aitab selle ära klaarida.

Allahwala on Karachist pärit sotsiaalmeediaguru, ettevõtja ja rändur, kes on viibinud ligi 100 riigis. Oma kodumaal pole ta eriti võimusõbralik, teda on peetud lausa välisagendiks.

2010. aasta sügisel esimest korda Eestis käies kuulis ta, et siin saab asutada firma tunniga ning see maksab mõnikümmend eurot. Allahwala asutaski ettevõtte, panustades sinna enda väitel 5000 eurot. Äsja pangas käies sai ta aga teada, et ei saa raha firmast kätte. Pakistanlane kahtlustab, et siinne äripartner tõmbas tal naha üle kõrvade.