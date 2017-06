Südantsoojendav pilet Ameerika maanteedele

Ray Daviese viimane uue loominguga sooloalbum on küll täpselt kümme aastat vana (ärgem pangem tähele 2010. aasta kahtlase väärtusega projekti “See My Friends“), kuid Davies on vahepeal tegelenud nii suurejooneliste kontsertprojektide, teatri, kui ka oma autobiograafiaga. Viimane on aluseks tema naasmisele stuudiosse uue, originaalse materjali juurde.

Ray Daviese autobiograafia nimeks oli samuti “Americana“. Briti läbi aegade ühe hinnatuima lookirjutaja suhe Ameerikaga on olnud üks pikk ja keeruline viha ja armastuse lugu. Pealtnäha võib tema värske album olla kui väljast vaatleja tutvustav reisijuhataja “vabale maale“, kuid siin ei ole tegu kontseptuaalse teose või sotsiaal-kriitilise hinnanguga.