Steve Gadd: püüan mängida hea tuju muusikat, mis teeb inimesi õnnelikuks

Steve Gadd (72) ei ole löökriistamängijate hulgas mitte staar, vaid tsaar ja superstaar. Ta on üks vähestest löökriistamängijatest, kes on oma meisterlikkusega tõusnud sellisele tasemele, et ta tuuritab omanimelise ­ansambliga ­Steve Gadd Band mööda maailma ringi. Ta on koos mänginud peaaegu kõigi tähekategooria muusikutega Paul McCartneyst ja Eric Claptonist Paul Simoni ja Frank Sinatrani välja. Neid üles lugeda läheks pikale. Tema karjäär on kestnud juba 1970. aastatest alates ja ei näita väsimise märke. Gadd on mõnus vestluskaaslane, kuigi tema jutus võib tajuda maailmatasemel muusiku eluviisist tingitud eripärasid – päev päeva järel esinemised maailma eri nurkades, ja kuhu järgmiseks, see ei tule esimese hooga meeldegi.

Steve, nägin sind mängimas koos Eric Claptoniga Helsingis 2011. See on vist kõige lähem koht Eestile, kus sa kunagi oled olnud, ainult 80 kilomeetrit Tallinnast. Eestis tuntakse sinu nime hästi, aga kas sina ka midagi Eesti kohta tead – võib-olla meie muusikast ja heliloojatest?

Ei, ma ei tea, tean väga vähe. Võib-olla saad mind aidata?

Tänapäeva kõige enam mängitud klassikalise muusika helilooja Arvo Pärt on eestlane.

Okei... (hääles on kuulda naeratust).

Sa oled Eric Claptoniga eri aegadel palju koos mänginud ja ta paistab sinu lemmik olevat. Mis paneb teid kahte omavahel uuesti ja uuesti koostööd tegema?

No see... see sõltub temast. Tema helistab mulle ja paneb bändi kokku. Mulle meeldib, kuidas ta mängib, ma armastan seda, kuidas ta mängib. Eks seda tuleb tema enda käest küsida, miks ta mulle helistab. Kuid eks ta kutsub ju teisi inimesi ka, ta katsetab erinevaid koosseise. Aga ma juhtun olema üks nendest, kellele ta helistab, ja ma olen selle eest tänulik.