SS Robot trügib räusates barrikaadidele, rind uljalt õieli, aga kirsasääres teravaks ihutud kruvikeeraja.

Eesti pungi must lammas, valge vares ja patune mari SS Robot ei ole endale hinnaalandust teinud. Truuks on jäädud valdavalt käkaskaela keldritrepist alla kukkuvale tempole, millega norivalt ebakorrektse nimega vandaalijõuk pidurdusjälgi jätmata kuus aastat tagasi püüneparketile trampis. Produktsiooni kvaliteet ja kokkumäng on vahepeal paranenud, lahjendamata räpakalt ehedat, huligaanset veenvust. Kahele EP-le äsja järgnenud esikalbum raiub SS Roboti senisest kindlamalt intrigeeriva ülesehitusega, kohati thrash-metalse („Definitsioon“), kohati raske­rokenrollise („Legitiim“), Dead Kennedysest ja J.M.K.E-st snitti võtnud hardcore-protestipungi nišši.