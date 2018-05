Sotside PR-firma on võitnud ridamisi riigihankeid sotside valitsemisalas

Sotside partei ametlik suhtekorraldaja on KPMS. Viimasel ajal on tegu küll selle juhi Henri Käsperi isikliku tööga, büroo tervikuna on vähem seotud. Enne SDE kui partei nõustamist abistasid KPMSi inimesed parteijuht ­Jevgeni Ossinovskit isiklikult – tema poliitikasse tulemise kampaanias oli KPMSil oluline roll. Nad on nõustatud ka tema isa Oleg Ossinovskit.

KPMSil on sotsidega ka perekondlik seos. Firma juhi ja kaasomaniku Henri Käsperi ning tema poolvenna Heiki Laja (samuti KPMSi partner) ema Reet Laja kuulub sotside juhatusse.

Nüüd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, KPMSi ja sotside vahekorrast. EAS kuulub sotsiaaldemokraadist ministri Urve Palo haldusalasse. Enne Palot oli vastutavaks ministriks Liisa Oviir (samuti SDE) ja täpsustuseks tuleb lisada, et enamik KPMSi võite EASi suhtekorraldusrahale ongi pärit Oviiri valitsemisajast.

EASiga algas PR-firmal tihedam koostöö 2015. aastal.