Sotside lahing rahvuslastega: „Õhku tõusid kepid ja rusikad, hakkas kuulduma löökide müdinat...“

Mullu Eesti lipu päeval süüdistas sotside liider Jevgeni Ossinovski EKREt Eesti lipu kantud väärtuste rüvetamises ja labastamises. Nii algas tõsisem lahing sotside ja EKRE vahel. Paari nädala eest teatas Ossinovski, et EKRE on inimvaenulik ja Eestile ohtlik. Ta võrdles EKRE valimisloosungit „Anname tuld!“ Saksamaa neonatside loosungiga „Anname gaasi!“.

„Sotsid on inimvaenulik kamp, kes ründavad kõike inimlikku. Inimeste kõige pühamad tunded on seotud nende rahvuse, keele, kultuuri, kodumaa ja perekonnaga, sotsid on kõike seda demoniseerimas ja hävitamas,“ põrutas omakorda EKRE liider Mart Helme.