Sotsiaalpsühholoogia professor: päritolu üle uhke olemine on rumal

Wolfgang Wagner on Austriast pärit sotsiaalpsühholoog. Karjääri jooksul on ta tegutsenud külalisprofessorina ülikoolides üle maailma. Töö on teda viinud Pariisi, Californiasse, Londonisse ja Cambridge´i. Suvise soojalaine haripunktiks osutunud päeval kohtusime Wolfgangi uues töökohas - Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudis. Soov leida vestlemiseks mõni jahedam varjualune viis meid kohtumispaigast sajakonna meetri kaugusele, kust leidsime suure okaspuu, mille varjus pingil Kassitoomel puhuvat tuult nautida. Arutasime Prantsusmaa jalgpallikoondislaste, Lähis-Ida pagulaste, Ida-Virumaa üle. Teemadest, mis kütavad kirgi, kuid kaineid argumente napib.

Mis Sind Tartusse toob?

Väga lihtne põhjus: olen abielus eestlannaga. Lisaks on Tartu minu arvates väga ilus linn. Ka akadeemilised võimalused on siin suurepärased.

Kus Sa oma abikaasat kohtasid?

Ta tuli mulle Austriasse külla, sest teda huvitasid mõningad minu teooriad, mida ta soovis kasutada oma väitekirja jaoks.

Kas Sa jalgpalli MMi vaatasid?

Finaal jäi kahjuks nägemata.

Prantsusmaad võib pidada integratsiooni toimimiselt uskumatuks imelooks. Uurisin mõni päev tagasi jalgpallikoondislaste päritolu ja avastasin, et ainult kahel (Florian Thauvinil ja Benjamin Pavardil) ei ole viimaste generatsioonide jooksul olnud välismaiseid juuri.

Tegelikult ei ole Les Bleus mitte Prantsuse vaid Põhja-Aafrika meeskond. Või isegi Musta Aafrika. Nende maailmameistriks tulemist prantslaste rahvusliku saavutusena käsitledes jääb märkamata, et tegemist ei ole ühe rahvuse saavutusega. See meeskond on parim vastuargument natsionalistlikele arusaamadele. Meeskondade kindlate riikide ja rahvustega sidumine on õigupoolest vale. Selle asemel, et võidu puhul kiita kogu riiki, tuleks kiita kindlat mängijate gruppi.

Kas jalgpalli kui maailma menukaimat spordiala saaks Sinu hinnangul kasutada integratsiooniliste ja rassistlike probleemide lahendamiseks?

Jagamine, füüsiline tegevus ja ühine eesmärk... Ma arvan, et see on suurepärane võimalus just täpselt selle tegemiseks. Kahjuks ei tehta seda piisavalt, kuid on olemas mõned head näited Saksamaa väikelinnadest, kus jalgpall on aidanud sisserännanutel lihtsasti kohaliku igapäevaellu integreeruda.

Kuidas sa rahvusriigi kontseptsiooni suhtud? Et inimestel ühes riigis võiks olla sarnane DNA, nende vanemad võiksid olla pärit samast kandist jne.

DNA ei määra ju rahvuslikku kuuluvust. DNA on puhas juhus. Olla uhke selle üle, et sperma- ja munarakk teineteist juhuslikult leidsid, on rumal. See ei ole mingisugune saavutus, mille üle keegi peaks uhke olema, sest mitte keegi pole ise oma DNA formuleerimise juures vähimatki rolli mänginud. Arvata, et ühe nahavärvi või geneetilise pagasi väärtus on kõrgem kui teistel, pole ei geneetilises ega bioloogilises mõttes mõistlik.