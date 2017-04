Sotsiaaleksperiment: kas Eesti keskmise pensioniga on võimalik ära elada?

Sotsiaalne eksperiment kasvas välja SEB pensionivalmiduse uuringust, mis sel aastal viidi läbi juba kolmandat korda ja mille eesmärgiks on selgitada Eesti, Läti ja Leedu elanike valmidust pensioniks.

Uuringu tulemuste analüüs tõi ilmsiks huvitava ja samas ka hirmutava trendi – ühest küljest Eesti inimeste teadlikkus sissetulekute langusest pensionieas on aastatega kasvanud, teisalt ei olda valmis tegutsema selle nimel, et tagada endale finantsiliselt kindlam tulevik pensionipõlveks.

Pensioniks täiendavate säästude kogumine saab tähtsaks alles peale 50 eluaastat, mis on liiga hilja, et tagada elamisväärne pensionipõli. Uuringu viimase aasta tulemustest on näha, et kahanenud on usaldus ja üldine teadlikkus pensionisüsteemi osas ja valmidus tulevikku panustamiseks.

Sellest ajendatuna sündis mõte korraldada sotsiaaleksperiment, milles kolme erineva põlvkonna (X, Y ja Z)* esindajad proovida elada oma tulevase pensionäri kingades enne, kui päriselt pensionile jäädakse ning tunnetada seda elu, mis ootab meid kõiki ees. Kogemusi, rõõme ja muresid jagavad julged blogijad meiega videoblogide kaudu.