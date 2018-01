Soovitusi proua presidendile

Proua president, peaaegu ­mitte keegi, kellega Narvas rääkisin, ei usu, et te tõesti novembris oma kantselei Narva viite. Ei, nad ei kahtlusta teid sõnapidamatuses, kuid on kindlad – „võin selle peale mürki võtta“, oli üks kõlanud väljendeid –, et Vaba Lava ei saa novembriks valmis. Narvas lihtsalt olevat asjadel kombeks õigeks ajaks mitte valmis saada. Ainuke entusiast oli Narva pikaajaline keskerakondlik linnapea Tarmo Tammiste, kellel on aga põhjust olla optimistliku eluhoiakuga, sest pääses ta ju 2011. aastal alusetuks osutunud altkäemaksukahtlusest.