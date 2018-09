Soomlaste veeta imepeldik teenib tuhandeid kliente

Mida uut siis kempsukonverentsil kuulda said?

Meile tutvustati endisesse tselluloositehasesse rajatud kuivkäimla-kompleksi, mis teenindab tuhandet inimest. Junniloputamist siin ei harrastata. Vett on vaja ainult kätepesuks, ja seegi läheb pärast filtreerimist lähedal asuvasse vertikaal-kasvuhoonesse kastmisveeks. Seal siis kasvatatakse aastaringi salatit või õuelilli, ledide valguses.

Kuidas see imeasutus siis toimib?

Toimib nii, et viisteist musta auku läheb põrandast läbi ja põranda peale on istutatud ilusad fajansist potid. Need on tehtud nii, et „number kaks” läheb otse alla ja „number ühe” jaoks on eraldi äravoolukanal.

Idee on selline, et tõsisemat kraami pannakse 50 kilo kaupa komposterisse, mis on ilus, roostevabast metallist ja vilkuvate tuledega aparaat. 24 tundi ja produkt on umbes selline nagu kohvipuru. Seda töödeldakse kohapeal ja väetis on valmis.