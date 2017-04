Soomlaste sajand asjades

Ilmselt tunnevad paljud Nõukogude aega kogenud eesti inimesed kerget nõutust, mõeldes omariikluse eale. Soomlastel seda muret ära ampsatud Karjalast hoolimata pole ning katkestusteta kultuurilugu ilmneb ka asjademaailma kaudu soomlastest rääkival näitusel. Praegu Helsingis Disainimuuseumis avatud väljapanek „100 Soome asja“ on algatatud Tallinnas tegutseva Soome Instituudi poolt eelkõige just meile, eestlastele mõeldes. Suveks jõuab ekspositsioon Tallinna Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe filiaali (näitus on avatud 10. juunist kuni 20. augustini), pärast viiakse see veel Oslosse, Madridi ja Riiga. Näituse hõlpsalt tajutav fookus kõnetab publikut suurepäraselt ning väljapanek on pälvinud juba enne avamist ja esimestel päevadel suurt tähelepanu.

Iga aastat esindab omale ajale ilmekas ese ning üllataval kombel pole sugugi kõik valitud esemed Soomes tehtud.