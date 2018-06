Soome tipprežissöör: miljon vaatajat ja elu suurim skandaal

Aku Louhimies (49) sai möödunud hilissügisel valmis filmi „Tundmatu sõdur“, mis purustas Soomes publikurekordid ja tõi kinno enam kui miljon inimest. Väinö Linna samanimelisel romaanil põhinev teos jõuab sel nädalal ka Eesti kinodesse. Louhimies, kes on ka üks „Tundmatu sõduri“ stsenaristidest ja produtsentidest, ei ole filmi edulugu aga täiel rinnal nautida saanud, sest tema ümber lahvatasid sel kevadel skandaalid – mitmed Soome näitlejad süüdistasid teda aastaid tagasi aset leidnud ahistavas käitumises võtteplatsil. „Ma võin välja näha normaalne, aga sisimas olen ma muidugi kurb. Väga kurb,“ ütleb Louhimies, kes hetkel väldib Soome meediaga suhtlemist.

Räägime kõigepealt filmist. Sa oled kindlasti uhke, et seda Soomes nii palju inimesi vaatamas käis?

Filmil on hetkel 1 010 000 vaatajat. See peaks olema rekord, aga ametlikult hakati statistikat tegema 1960ndate keskpaigas. Enne seda ja sõjaajal, kui inimestel veel telekaid polnud, oli filme, mis jooksid kinodes mitu aastat, nende kohta arvud puuduvad. Tänapäeval on see suurim soomekeelne film, ja ingliskeelsetest rääkides – ainult „Titanicul“ oli rohkem vaatajaid, aga me paneme sellest varsti mööda, sest „Tundmatu sõdur“ on siin-seal veel kinolevis.