Soome mustsärklased sepistasid riigipööret Eestis

Helsingi kesklinnas, otse Ateneumi juures asus vana vabatahtlike pritsimeeste maja. 1930. aastatel tegutses seal legendaarse kuulsusega restoran Musta Karhu ehk Must Karu. Nime tõlkimine eesti keelde on igati põhjendatud – see restoran mängis tähtsat rolli Eesti ajaloos. Musta Karu omanik ja kliendid olid käremeelsed rahvuslased, keda ühendas Isamaalise Rahvaliikumise (IKL) nimeline partei. Mehed, kes restoranis koos käisid, tundsid, et peavad suurt võitlust uue ja parema maailma nimel. „Nende tulevikunägemus oli soome fašismi sinimust maailm,“ iseloomustavad seda oma uurimuses Soome ajaloolased Oula ­Silvennoinen, Marko Tikka ja Aapo Roselius.