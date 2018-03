Soome koolinoorte suur läbu Viru hotellis: see on pidu, millest oma vanematele ei räägita

Jõuan Viru hotelli ette kell üks öösel. Soomlastest abiturientidele mõeldud peosari Abi Goes Tallinn ehk AGT peaks kestma kogu tänase öö. Kui uskuda AGT kodulehte, olevat see „palju enamat kui kõigest üks pidu – see on elamus, mida lihtsalt peab kogema!“. Peo eest tuleb välja käia vähemalt 119 eurot, baashinna sees on edasi-tagasi laevasõit Tallinna, üks öö ja hommikusöök hotellis ning pääse eksklusiivsele klubipeole.

„Voi vittu!“ pahvatab suvaliselt üks lühem kutt hotelli ukse ees, ühes käes helesinine longeropurk, teises nutitelefon, mille peal koperdavad külmast kohmetunud sõrmed. Teised tema ümber itsitavad.