Kuidas te oma haigusest teada saite? Käisite spetsiaalsel uuringul või tuli see kuidagi juhuslikult välja?

See oli umbes neli aastat tagasi, kui mulle tuli kallale mingi tavaline viirus. Läksin arsti juurde, tehti proovid ja teatud verenäitude markerid viitasid, et midagi on lahti. Ja mind suunati põhjalikumasse kontrolli.

Enne seda ei olnud te pikalt arsti juures käinud?

Võimalik. Täpselt ei mäleta. Kui põhjust ei ole, siis ju arsti juures ei käi.

Mäletate neid meeleolusid ja mõtteid, mis siis peast läbi käisid, kui diagnoosi teada saite?

Esimene mõte oli, et alla ei tohi anda.

Kuidas teie elu viimase nelja aasta jooksul muutunud on?