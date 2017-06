Sonny Aswani: „Eesti areneb kiiremini kui Singapur“

Esmaspäeval algas Edgar Savisaare kohtuprotsess. Eestlased lugesid mõni kuu tagasi ajalehest, et käisite Hundisilmal ja Savisaar küsis raha.

Jutt ei käinud rahast. Ta kutsus mind külla – mul pole õrna aimugi, miks –, kuid oleks väär öelda, et me rääkisime rahast. Me rääkisime muudest asjadest.

Aga hiljem ütles Savisaar teie nõunikule, et olete varem toetanud parteisid ja võiksite rahastada ka Keskerakonda.

Ta mainis, et olen varem annetanud, ja ma olengi. Aga ma olen selle tegevuse (parteide rahastamise) peatanud.

Kui tihti selliseid ettepanekuid saate?

See ongi ainus kord.

Tõesti? Mõtlesin küsida, kui korrumpeerunud on Eesti.

Jah. Ma olen siin olnud 23–24 aastat ja ma ei ole pidanud selliste asjadega tegelema. Pole olnud sellist vajadust.