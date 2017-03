Solvatu salong ehk bel ami’st kasvab pervert

Kuulujuttu, kuidas Andrei Hvostov oma vihatud kolleegist on lubanud romaani kirjutada, sosistati Eesti Ekspressi toimetuses silmi pööritades juba mitu aastat tagasi. Selline kättemaks vastastikuse nokkimise eest tundus nii lapsik, et ka tõik, et kirjanike suvekodus Karepal midagi ette loeti, ei süvendanud usku, et sellest mõnitusest midagi pikemat võiks areneda.

Kuid ometi sündis end paljudes teisteski valdades suurkannatajana tõlgendaval Hvostovil „Šokolaadist printsi“ nimeline kättemaksuromaan. Et taipamatumgi lugeja mõikaks, kellest jutt käib, on raamatu kaanel kunstnik ­Ilmar Kruusamäe üpris tuntud 1980. aastate algupoole teos „Tühi liivrand“ koos kunstiajalooõpiku ning rinnahoidjaga.