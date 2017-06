Sohvasurf viib suurte südameteni

Mumbaisse jõudes plaanin ööbida sõbra juures nagu varemgi. Viimasel hetkel selgub, et korteri tõeline omanik majutab seal ootamatult saabunud külalisi ja mina koos reisikaaslasega peaksin peavarju leidma mujalt. Kammin hosteleid, hotelle ja lühiajalisel rendil olevaid kortereid. Mõistliku hinna eest pole midagi leida. 12 miljoni elanikuga saaremetropoli hinnad on laes. Maad on vähe, inimesi metsikult. Vähegi mõeldava hinnaga hostelid näevad välja räpased ja asuvad huvipakkuvatest piirkondadest liiga kaugel.