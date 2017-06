Sofar – kontsert elutoas, kontoris või suusahüppetornis

Privaatne ja salajane asukoht pole klubikultuuris midagi uut. Võib öelda, et trendi aluseks oli David Mancuso, kes 1970ndatel Love Saves the Day nimelist underground diskensite sarja vedama hakkas. Tema idee sündis soovist tagada kõigile pidulistele, eriti tol ajal tugevalt marginaliseeritud geikogukonnale, ohutu, privaatne ja meeldiv keskkond. Pidusid ei reklaamitud ja sissepääsu tagas kutse, seega sattusid sinna need, kes tõesti tahtsid seal olla. Nagu ikka, kerkib see, mis põranda all, sealt varem või hiljem üles, ja nii ongi ööelus piiratud piletitearvu ja asukohtade salajas hoidmisega, inimestes huvi äratatud ning see fenomen on jõudnud ka kontserdikorraldusse.

Suurnimede impromptu keikad tagasihoidlikul laval on midagi, mida näiteks rollingud on armastanud teha. Ka Eestis koguvad aina enam populaarsust igasugused intiimsed ja eksklusiivsed kodu- ja salakontserdid. Tallinnaski tegutsev Sofar (Songs from a Room) Sound korraldab just sellised üritusi üle maailma aastast 2010, kui Rafe Offeril Friendly Firesi Londoni laivil tänapäevane kontserdikülastusetikett üle viskas.