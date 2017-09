„Snapchatis kasvab uus, visuaalne põlvkond!“

„Ajakirjanduses toimuvad täna vapustavad muudatused ning ka fotograafia ise on tohutus muudatuste keerises. Seetõttu on visuaalne kirjaoskus tähtsam kui kunagi varem,“ rääkis Micha Bruinvels World Press Photost möödunud nädalal Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikatsiooni Instituudis. WPP kasutabki juba termineid „visuaalne ajakirjanik“ ja „visuaalne loojutustaja“ selle asemel, et rääkida lihtsalt foto- või videoajakirjanikest.

1998. aastal tegi jõulise sissetungi digitaalne foto ja slaidide pildistamine suri välja. Viimased kümme aastat on saabunud võistlusele ainult digitaalsed tööd. Ka piltide tegemine pole kunagi olnud nii odav kui praegu ja nende „lugemine“ on muutunud igapäevases elus hädavajalikuks oskuseks.