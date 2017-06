Sitalepikust vannitoani ehk eestlaste argielu ja hügieeni ajalugu rehetoast tänapäevani

Eestis oli tsaariaeg, ärkamisaeg, esimese vabariigi aeg, vene aeg, saksa aeg, nõuka-aeg... aga argised kombed muutuvad siiski väga aeglaselt. Ajalooline pealisstruktuur muutub, aga argielu sugugi mitte nii kiiresti.

Seda on otsesõnu väitnud ka mitmed uurijad, et majanduslik ja poliitiline kord muutuvad palju kiiremini kui inimeste hoiakud. Arusaamad ja mõtteviis ei muutu ja seda teame ka omast käest. Väline kest on üks, aga sisu ei muutu nii lihtsalt ja kiiresti. Kui see teadmine minu raamatust ka välja tuleb, siis on ju väga hästi. Võib-olla see minu raamatu "Eesti argielu" salamõte oligi, kuigi seda pole ehk nii selgelt ega üheselt sõnastatud.