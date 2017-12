Siseminister: "Gaas või nui ei pruugi noarünnakut peatada!"

Kuidas saite teie, härra siseminister, teada Vabaduse väljaku traagilisest juhtumist?

Mulle helistas politsei peadirektor Elmar Vaher nagu on tavapärane rutiin erakordsete sündmuste puhul. Palusin peadirektoril end sündmustega kursis hoida. Mingi aja pärast ta teataski, et ründaja suri saadud vigastustesse. Kui selgus, et äärmuslusega see kuidagi seotud ei olnud, palusin kommunikatsioonil avalikkust rahustada.