Sisekaitseakadeemia kadetid: Narva on kaugel!

„Viime Sisekaitseakadeemia Narva,“ seisab Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonilepingus. Sisekaitseakadeemia kolimist on valitsus arutanud aastaid, aga kunagi varem pole see otsus nii kindlasõnaliselt lepingusse jõudnud. Tundub, et seekord pole mingit kahtlust. Tehakse lõpuks ära!

Noored lahkuvad Ida-Virumaalt, kuritegevus kasvab, iga kümne venelase kohta elab siin kolm eestlast. „Ida-Virumaa probleem“ vajab lahendust.