Sirje Helme: „Me ei osanud keegi veel õieti meiligi saata, kui virtuaalreaalsus oli juba teema!”

Praegusel Eesti Kunstimuuseumi juhil on selja taga muljet avaldav kunstiteadlase karjäär. Tulnud Eesti kunstiellu 1970. aastate algul Eesti avangardi hiilgeaegadel, on ta jõudnud toimetada kunstiajakirju, kirjutada kunstiajalugu, õpetada ülikoolides ja mängida olulist rolli Eesti kunstielu juhtivates organisatsioonides.

Enne Kumust, KKEKist ja almanahhist „Kunst” kõnelemist – kuidas sai sinust kunstiteadlane?

Minust ei saanud kunstiteadlast, ma lihtsalt olin see! Lapsepõlvest peale huvitas mind ajalugu, kunstihuvi tuli vanade tsivilisatsioonide – Egiptuse, Assüüria, Sumeri kultuuride – kaudu. See oli algkooli rõõm ja sealt liikusin edasi uuema kunsti suunas. Tegelikult oli mul sedaviisi, et juba keskkoolis teadsin, et tahan minna kunstiajalugu õppima. Kaalusin mingil seniteadmata põhjusel minna Leningradi psühholoogiat õppima, tegin koguni eksamid ära, aga õnneks ei sõitnud kohale. Läksin Tartusse, mis oli hea valik. Siiski, 8. klassis mõtlesin samuti korraks, kas mitte minna füüsikat õppima, aga ilmselt polnud see piisavalt tõsine mõte.

Kui ma ülikooli astusin, olid Tartus ju Visarid, kuigi see oli juba rühmituse lõpuaeg. Olime Kaljo Põllu kunstikabineti juures põhimõtteliselt oma õpingute algusest peale. Lisaks sellele, et see oli tore ja loomulik eluviisi osa, oli see ka õppekavas ette nähtud. Mingit probleemi kaasaegse kunsti juurde jõudmisega seetõttu ei olnud, kunstikabinetis käisid kõik – Lapin, Tõnis Vint –, kogu seltskond. Oma lõputöö tegin küll veel Karja kirikust, aga siis oli juba tegelikult selge, et nii kauge ajalooga ei tegele ma enam kunagi.