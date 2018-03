Tähelepanelikul vaatlejal tekib küsimus, kas sisepinged on tõepoolest kasvanud füüsiliseks arveteklaarimiseks.

Valitsuserakondade reiting võib ju langeda, aga ministreid see ei morjenda. Ekspressi eksperthinnangul on tegemist teadlikult valitud taktikaga opositsiooni heidutamiseks. Nende jaoks pole ju midagi hirmutavamat teadmisest, et valitsuses istuvad koos vanad retsid.

Ekspress julgeb siiski küsida: kes on järgmine? Quo vadis, valitsus?