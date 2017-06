Siim Nestor: Miks ma Rammsteini kohta halvasti ei ütle

Eile esines lauluväljakul Rammstein. Kontsert välja müüdud, hea ilm, tõeline õnnestumine.

Mulle ei meeldi Rammstein eriti. Igav muusika. Sedasi raskepäraselt ja väsitavalt igav.

Nagu selliste sündmuste puhul tavaline, siis võis eile kogu õhtu näha kuidas inimesed postitavad Facebookis Rammsteini kontserdilt rõõmuhõiskeid ja fotosid. Teevad check-in-ne.

Umbes viis aastat tagasi võisin ma mõne taolise postituse alla enda meelsust selle artisti ja kontserdi vastu näidata. Vastumeelsust siis. Kirjutada, et see on minu arvates õudne saast.

Kui ma oleks eile ka kellegi seinal Rammsteini asjus mölisenud, siis mis oleks selle asja tulemus olnud, et ma ei suutnud enda arvamust taltsutada, endale hoida? See, et Rammsteini üle rõõmustaja oleks vähemalt sekundiks paha tuju saanud. Või ta oleks mõelnud wtf see paks toriseb, mis tal viga, mis see tema asi on, et mulle Rammstein meeldib.