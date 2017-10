Siim Nestor: Juba! Juba! Juba! Juba!

Minu vaieldamatu lemmiksõna reklaam- ja promotekstides on väga laialt kasutatav „juba“.

Sa loed, kuuled sõna „juba“ ning justkui väike energiakärbes hammustaks kannikast ja esialgu veel tasane elektrilöök voogab läbi su lihaskeha. Magusa ootuse, elevuse ja ärevuse plahvatus. Oledki neurolingvistiliselt ära programmeeritud – tahakski seda kohe, tahakski seda juba, sest see on ju juba. Lisage maagiline „juba“ teksti ja nõksti! – ma olen juba müüdud.

Meie saade on taas eetris juba nädala aja pärast!

See on justkui lohutus. Ma just mõtlesingi, et kui kurb, nüüd on nädal aega nii tuim ja tühi elu, aga tegelikult on ju uus saade eetris juba nädala aja pärast. Muidugi. See aeg läheb kiiresti. Easy.

Uus „Pealtnägija“ juba tund aega vähem kui nädala aja pärast.

Sama.