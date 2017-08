Siim Nestor: Helvesmunadega ära tuleohtlikke teemasid puutu

Ma postitasin ükspäev Facebooki endast foto, millele kirjutasin alla „bussijuht Simmo praamil“. Olin end enne korra peeglist näinud, mu välimus tundus olevat bussijuhi välimus. Sellepärast.

Inimesed reageerisid põhimõtteliselt naeratuste ja naermisega.

Mõni päev hiljem avaldasin Facebookis postituse, et mulle pakub kommunism meelelahutust, kuna selle uus tõus ajab teatud inimesed närvi. Suvaline tähelepanek enda seest, aga provokatiivsed olid need paar lauset vahest seetõttu, et jätsin täpsustamata kes need „teatud inimesed“ on. (Siinkohal selgitaks kohe ära, et need „teatud inimesed“ on need, kel on kauaaegne komme kõike vasakpoolset kommunismiga seostada, sealt kohe ka kommunistlike režiimide sooritatud kuritegudega.)

Inimesed reageerisid… noh, põhimõtteliselt üsna peagi nimetati mind kommunistiks, kogu mu perekonda kommunistideks ja kommunistlike diktatuuride kuriteod laoti ette, justkui oleks ma need ka heaks kiitnud.