Seltsimees Tsäbovõitra naasmine

Läinud nädalavahetusel täitis nii sotsiaal- kui pärismeediat Tellis­kivi loomelinnakust alguse saanud pentsik konflikt. Nimelt võeti seal ootamatult maha üks fotonäitus, mis kujutas mootorratastega naisi. Tegemist polnud mingite erootiliste piltidega, tsiklisõitjatest naised olid igati siivsad ja poseerisid oma hobi propageerimise eesmärgil.

Jättes kõrvale küsimuse ­fotode kunstilisest tasemest ja loomelinnaku asjapulga ettekäänded näituse mahavõtmise hädavajalikkuse kohta, tahaksin käsitleda hoopis neid alandatuid ja solvatuid, kelle algatusel motonaiste pildid ära koristati. Neid „linnaku tiimiliikmeid ning mõningaid kogukonnaliikmeid (kel on muuhulgas varateismelisi lapsi)“, kelle jaoks olid „mõningad fotod siiski liiga naisi objektistavad ja väljakutsuvad“. Ma ei tea nende vanust, sugu, elukohta, sissetulekut, parteilist kuuluvust, suguelualaseid eelistusi ega midagi muud. Aga ma tean, et tegu on pesuehtsate seltsimees Tsäbovõitratega.