Selline kekatsist müügimees ta olla tahabki

Kui keegi veel ei tea, et USA president Donald Trump on ilma põhimõteteta suli, kes usub, et maailmas on vaid kiskjad ja ohvrid ja seega on parem olla kiskja; kes armastab suurustada ja lunida maksumaksjatelt oma kinnisvaraprojektide jaoks hiiglaslikke soodustusi; kes näeb naisi põhiliselt kui trofeesid ja kelle meelest kõige parem inimene teda filmis mängima oleks ta ise – siis Netflixi dokumentaal „Trump: Ameerika unistus“ kinnitab kõiki neid asjaolusid.

Sarjal on kolm keskset teesi. Esiteks, Trump võib olla küll ebausaldusväärne ärimees ja muidu kohutav inimene, aga ta on suurepärane müügimees. Teiseks, Trumpi tõusu tegi võimalikuks 70. ja 80. aastate majanduskriis ja sellele järgnenud Reagani „koidik Ameerikas“, mis soosis ebamõistlike riskide võtmist, fetišeeris ärimehi ja loobus majanduse stimuleerimise nimel elementaarsest ettevaatlikkusest. Kolmandaks, Trumpi nartsissismi ja saavutushimu kannustas eelkõige suhe tema isaga, diktaatorliku Fred Trumpiga, kes ehitas oma kinnisvaraimpeeriumi üles Brooklynis ning kellele Donald pidi pidevalt tõestama enda mehelikkust ja väärtust.