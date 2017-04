Räägime nüüd sõnadest. Sest meie ees on poeet. Baltimore’i mees Samuel T. Herring on ainuke põhjus, miks me teame ansamblit Future Islands. Ta võib olla hell, ta võib olla mõtlik, ja kui ta ründab, siis ründab ta sind mõtlikult või hellalt. T-särk püksis in your face nagu normcore Henry Rollins. Ta on vägev mees.