Seksirobotid vallutavad maailma. Tulekul on ka lapsi ja loomi kujutatavad masinad.

Tehisintellekti eksperdi David Levy sõnul on robotid neljakümne aasta pärast nii laialdaselt levinud, et seksuaalne suhe inimese ja roboti vahel ei tundu enam kellelegi imelik. Juba praegu on maailmas küllaldaselt näiteid inimestest, kes on robotitega suhtes olnud üle kümne aasta. Kusjuures robotid muutuvad üha realistlikumaks, omades mitmesuguseid funktsioone, mida inimesed ei paku, lisaks pea kõiki inimlike funktsioone. Ohios asuv teadlaste rühm on hetkel töötamas lahenduse kallal, mis lubaks hakata inimestel ja robotitel surrogaatemade abil lapsi saama. Tulevikus võib seega mõne lapse üks vanematest (ka geneetiliselt) olla lapsseksirobot.

Seksiroboti suur eelis on see, et temast saab soovi korral teha kaaslase, kelles on kõik sinu unistuste partneri omadused. Seda nii füüsilises kui iseloomu mõttes. Valida saab kõike: alates nibu värvusest, tüübist ja asukohast, kuni silmapilgutuste sageduse ja iseloomujoonteni. Kui mõni partneri karakteristika sind ära tüütab, saab seda äpi kaudu kergesti muuta.