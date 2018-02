Seksi- ja pornotööstuse tõusust, moraliseerimata

Aastaid tagasi, ühes omavahelises ajaloolise tõe teemalises vestluses märkis Märt Väljataga, et kui tahta teada midagi selle kohta, milline oli elu eelmise sajandivahetuse Tallinnas, siis ei peaks lugema mitte ajalooraamatuid, vaid Eduard Bornhöhe „Tallinna jutustusi“. Ajalugu võib meile rääkida sellest, „mis juhtus“ – aga kui me tahame teada, kuidas inimesed seda kogesid, kui me tahame teada, mis tunne oli elada mingil ajastul mingis kindlas kohas, siis on selleks kõige parem vahend mitte ajalugu, vaid kirjandus.

Kui tahta teada, mis tunne oli elada 70ndate alguse New Yorgis, siis ei oska ma soovitada midagi paremat, kui vaadata ennekõike sarja „The Wire“ loojatena kuulsaks saanud David Simoni ja George Pelecanose värskeimat koostööprojekti, HBO uut kaheksaosalist draamasarja „The Deuce“.