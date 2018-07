Seekordne Baltoscandal oli skandaalselt igav

Täitmatult imestumisjanusele harrastusantropoloogile aga (kes iga teatriga seotud inimene suuremal või vähemal määral on) pakkus festival ohtralt lusti korduvalt pähe kerkinud nuputamisülesande „nimeta üks põhjus, miks laval nähtut nimetada teatriks“ kujul. See on nüüdisaegse teatri festivalile täiesti legitiimne leitmotiiv.

Küsimus pidi erutama ka Kanada/Suurbritannia etenduskunstnikku Deborah Pearsonit, huvitav oleks olnud kuulda tema vastust ta enda lavastust „History, History, History“ silmas pidades. Pearsonil pidi olema mingi väga veenev põhjendus, piisavalt veenev, et pälvida paljunäinud teatriprodutsendilt Priit Raualt festivalikutse. Ungari päritolu kanadalanna pidas Rakvere teatri kinomajas pooleteisttunnise loengu oma vanaisa (kes oli 1950ndatel olnud Ungaris suur filmistaar, ent nõukogude repressioonide tõttu perega Kanadasse pages) kurvast elusaatusest, taustaks mängimas 50ndate Ungari komöödiafilm, sellesama vanaisaga peaosas. Vahelduseks kuulsime meeleolukaid katkeid Deborah’ intervjuust vanaemaga. Ei kasutatud vahendid (arvuti, grafoprojektor, mikrofon), loengu käigus edastatud informatsioon ega ka lavastuse kunstiline ambitsioonitus viidanud vajadusele seda kõike väljaspool Pearsonite suguvõsa kokkutulekut etendada.