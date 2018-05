Seeder versus Vaher: vastuseis oli perekondlik

Samal ajal pidas tema vend politseiga pikaajalist kohtulahingut.

Heldur-Valdek Seeder töötas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo analüüsitalituse peaspetsialistina. Kolm aastat tagasi koondati ta Vaheri käskkirjaga.

Seeder väitis seepeale, et koondamine oli formaalne, sest tema asemele palgati teine ametnik. Tegelikult vallandatud ta seetõttu, et ta astus Vabaerakonda ja kandideeris riigikogu valimistel. Ta rääkis Delfile, et tema ülemus tuleb vastutusele võtta seoses valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumisega.