Seaduslik ebaõiglus: elatisraha maksmisest on lihtne vabaneda

Lapse üksinda suureks kasvatanud vanem ei pruugigi elatisvõlga kunagi saada, sest seadus võimaldab võlgnikul võlast kergelt vabaneda.

Tütart üksinda kasvatanud Mari (nimi muudetud) ei saanud kümme aastat lapse isalt elatist. Kohtuotsus jõustus 2007. aasta aprillis, isa oleks pidanud andma lapse kasvatamiseks iga kuu 127 eurot. Mari leppis eksmehega omavahel kokku, et piisab ka 100 eurost, ja isa algul maksiski. Aga siis maksed lakkasid. Laps sai mullu novembris täiskasvanuks, isa elatisvõlgnevus lapse ees oli selleks ajaks kasvanud 5221 euroni.

17. jaanuaril sai Mari e-kirja kohtutäitur Katrin Velletilt. „Teatame, et täitekulu on tasutud täies ulatuses 10.01.2017. a. Menetlus on lõpetatud.“

Mari arvas, et kiri on saadetud talle ekslikult. Ei saa ju menetlus olla lõpetatud, kui isal on lapse ees elatisvõlg?