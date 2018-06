Saudi Araabia kroonprints ostab kogu jalgpalli ära

Päev enne jalgpalli maailmameistrivõistluste algust Venemaal tehti teatavaks, et ülejärgmised, kogu planeedi paremikku kokku toovad vuti tiitlivõistlused toimuvad USAs, Mehhikos ja Kanadas. Veel mai alguses arvas Eesti Jalgpalli Liidu Aivar Pohlak, et Põhja-Ameerika „praegu pigem favoriit ei oleks“. Vähem kui poolteist kuud hiljem toimunud hääletusel andis koguni 134 riiki 199 hääletanust hääle Põhja-Ameerika kasuks. Mis juhtus ja miks lõhnab see kõik vana kooli jalgpalli tiitlivõistluste lõpliku hääbumise järele?

Vastuste leidmiseks on tarvis pöörata pilku mitte FIFA peakorterisse Zürichis, vaid hoopis Saudi Araabiasse, kus perekonna 1,4 triljoni dollari suuruse rahakotiga möllab aasta tagasi kroonprintsi staatusesse tõusnud 32aastane Mohammad bin Salman.