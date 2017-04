Sarapuud saavad endale ujula Paide linna rahaga

Kesk-Eesti pealinna Paide jaoks on uue ujula ehitamine olnud mitu aastat üks kuumemaid teemasid. Kõik viimased linnavalitsused on sellega tegelenud ja lubanud, et ühel (renoveerime praeguse ujula) või teisel (ehitame uue ujula) kujul asi valmib.

Kui eelmisel aastal hakkasid Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku vald pidama ühinemisläbirääkimisi, kerkis uue Paide ujula ehitamine samuti kohe päevakorda. Kolme valla ühinemislepinguga kaasnenud investeeringutekavas pandigi Paidesse ujula ehitamine esimese punktina kirja.