Räpikultuur on Eestis kahtlemata pead tõstmas, eriti noorte seas. Aga kui kohalikest trendiloojatest verinoored Soundcloud räpparid laenavad biite peamiselt netiavarustest, leidub meil selle kõrval ka kogenumaid artiste, kes produtseerivad oma lood algusest lõpuni kõik ise. Üheks nendest on Jazzy Bubblez, kes on küll varasemalt digitaalselt välja andnud mixtape-albumeid, kuid sai hiljuti maha ka ametliku esikalbumiga.

Kauamängival on 14 lugu, mille märksõnadeks on šampanja, ufod, kannikad, Hennessy, maavärinad, Instagram, kiired autod ning zombid. Päris muljetavaldav variatiivsus, millest räppar edukalt fantaasiarikkaid kujutelmi kuulaja silme ette suudab manada. Sealjuures on teemakäsitlused kohati pilkavad, kohati ülbed ja suurustlevad, kuid siiski eelkõige humoorikad. Seda kõike aga nii usutavalt, et tekitab kadedust ja suunab hedonismi radadele.