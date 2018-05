Šamanistlik Viimsi ja müstikakool andekatele lastele

Sattusin Viimsi vabaajakeskusse oma onu sünnipäevale. Vahelduseks läksin mööda maja luusima, ja oh sa mait, millist stendi nägin! Müstikakool kutsus andekaid lapsi, mitmed tegelased pakkusid vabastavat hingamist, mantrat, tantrat, reikit, kristalle, elujõusaali jms. Kohe torkas ka silma, et keegi ei kutsu enam laulma, tantsima, malet mängima, näputööd tegema jms. Miski oleks nagu väga tasakaalust väljas...

Stendil olevad pakkumised viitavad Viimsi rahva vaimsuse püüdele, isegi spirituaalsusele, mille juuri tuleb otsida teispoolsuses. Viimsi vaim tahab kõrgelt lennata, kuhugi kaugele, et leida tuge kõrgemalt poolt, tunda sealset puudutust, kirgastuda ja saada õnnelikuks, lahti oma hädadest. Spirituaalsus muidugi maksab ja mitte vähe, aga Eesti kõige rikkama valla Viimsi rahvas on selleks valmis. Vaevalt võimaldaks võrokeste rahakott nii radikaalset teadvuse avardumist ja mantraid. Samas on mõistetav, et lapsed tahavad parema meelega näha imesid müstikakoolis, kui istuda malekoolis, kus tuleb ajusid ragistada. Aga kust selline „vaimsus“ üldse tuleb?