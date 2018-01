„Salatoimikud“ on jälle tagasi!

„Salatoimikutel“ algas jaanuaris FOXi telekanalil uus, 11. hooaeg. Ja see ei ole mitte mingi ärasolgitud vol. 2, kus jooksevad ringi Mulderi ja Scully lumehelbekestest lapselapsed, vaid see on ikka päris ehtne kraam, päris õige Mulderi (David Duchovny) ja päris õige Scullyga (­Gillian ­Anderson). Seal on ka see päris õige Suitsetav Mees (­William B. Davis) ja Skinner (Mitch Pileggi).

Mind rabas selle hooaja tulek jalust, sest arvasin, et möödunud aastal eetrisse paisatud kipakas kümnes hooaeg, mille puhul pasundati, et see jääb viimaseks, jääbki viimaseks.