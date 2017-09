Salakaubitsejad ja Eston Kohvriga juhtunu pani leedulased Kaliningradi piirile tara ehitama

HARJUTAMINE TEEB MEISTRIKS: Leedu sõdurid õppustel, mille käigus harjutati Suwałki avause kaitsmist. Ints Kalnins/Reuters/Scanpix

Venemaa hiljutised liigutused Balti riikide suunas ärritasid Leedu valitsust sedavõrd, et Kaliningradi piirile püstitatakse tara. Osad leiavad siiski, et tegu on raha raiskamisega.