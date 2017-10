Sahinad: Üliõpilaskorporatsioonil palju raha?

Kaljulaid avab Ossinovski golfiäri

Teisipäeval Gruusiasse sõitnud president ­Kersti Kaljulaid avab visiidi käigus golfiväljaku Thbilisi Hills Golf Clubis, mis kuulub Oleg ­Ossinovskile. Kaubandus-tööstuskoja pressiteates kiidab golfiväljaku tegevjuht Jaak Vende, et „tegemist on arvestatava välisinvesteeringuga Gruusia majandusse ja kindlasti suurima Eestist juhitud investeeringuga kogu piirkonnas. Riigijuhtide tähelepanu ja toetus on iga välisturul tegutseva ettevõtja jaoks oluline, eeskätt moraalsest aspektist. Ajame siin koos ühist asja, lähtudes nii projekti investorite kui ka Eesti ja Gruusia riikide huvidest.“