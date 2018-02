Sotsid saavad naisjuhi?

Sotsid kaaluvad Jevgeni Ossinovski asemele ministriks ja erakonna esimeheks Maris Jesset(pildil). Jesse on praegu sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler. Enne seda töötas ta Tervise Arengu Instituudi juhina. Jesse kasuks räägib see, et ta on naine ning suudaks Reformierakonna juhiks saavale Kaja Kallasele võrdväärselt vastu seista.