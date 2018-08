SAHINAD | Repsi Mercedes kihutas ilma vilkuriteta 70 km/h alas 110ga

Rotermanni ehitaja ei saa soovitud raha kätte

Rotermanni keskuse uue büroomaja hotell ­Metropoli juurde ehitas firma Maru ja räägitakse, et ehitajad on täitsa marus. Tellijal, ärimees Toonart Rääskil (pildil) tekkis ootamatult palju pretensioone. Arvutused, kes kellele võlgu on, erinesid algul üksteisest suisa miljonite eurode võrra!