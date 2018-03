Lastehaiglat keerulised eesnimed ei sega

„Kuidas palun? Kädy-Chrislyn? Mitu igrekit, ja kas sidekriipsuga või ilma?“ Lastehaigla infolauatöötajad on tänapäevaste lastenimede lahtimõistatamise probleemi lahendanud. Külastaja, kes saabub infolauda, et mõne väikese patsiendi kohta pärida, saab kohe kuulda, et peab lapse nime küsima kirjalikult. Selleks on infoletil paks patakas väikseid märkmepabereid ja pastakas. Kui nimi kõigi igrekite ja muude kriksadullidega kirja panna, on infotöötajal lihtne seda andmebaasist otsida ja leida.