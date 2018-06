SAHINAD | Kopter summutas presidendid

Austria presidendi Alexander Van der Belleni ja Kersti Kaljulaidi vabaõhu-pressikonverents Kadriorus möödus taevas tiirutava helikopteri jauramise saatel. Enamik riigipeade jutust kadus mürasse. Ajakirjanikud said aru Belleni lausest, et loodetavasti ei lenda see kopter ringi tema kaitseks.